Рівень Дністровського водосховища впав до історичного мінімуму
З початку серпня рівень води у Дністровському водосховищі знизився на 76 см
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Рівень Дністровського водосховища опустився до найнижчої позначки для 20 серпня за весь період спостережень. Водночас природний приплив води продовжує скорочуватися. Про це повідомили у ПрАТ «Укргідроенерго».
За оперативною оцінкою Українського гідрометеорологічного центру від 17 серпня, загальний приплив до Дністровського водосховища становить близько 20% норми. Для серпня норма становить 256 м³/с.
Водночас витрата води у створі міста Заліщики впала з 43 м³/с 1 серпня до 32 м³/с 20 серпня. Середній показник від початку місяця становить 37 м³/с.
Одночасно зменшується запас води у Дністровському водосховищі. За даними «Укргідроенерго», з початку серпня його рівень знизився на 76 см і станом на 20 серпня становить 112,34 м за Балтійською системою висот. Це найнижчий показник для цієї дати за весь період спостережень.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
В «Укргідроенерго» кажуть, що за таких умов рішення щодо роботи Дністровського комплексного гідровузла мають значення не лише для енергетики.
«Ми увійшли в період, коли фактично управляємо дефіцитом води. І тут пріоритет очевидний – люди та їхнє водозабезпечення. Енергетика важлива для країни, особливо в умовах війни, але вода Дністра сьогодні потрібна не лише для виробництва електроенергії. Вона має забезпечити роботу водозаборів, потреби громад і необхідний режим річки нижче за течією», – зазначив генеральний директор «Укргідроенерго» Богдан Сухецький.
Раніше ZAXID.NET писав, що екологи зафіксували аномальне обміління Дністра. У деяких місцях вода відступила від берега на 150 метрів. Найбільше від цього страждає місто Хотин, мешканці якого отримують воду саме з цієї річки.
Дефіцит води залишається викликом для багатьох країн Європи – рекордно низький рівень води цього літа спостерігається і на Дунаї, впливаючи на енергетику та водозабезпечення регіону.