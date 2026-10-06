82-річний бельгійсько-американський фізик Френсіс Гальзен

Нобелівську премію з фізики за 2026 рік присудили бельгійсько-американському фізику Френсісу Гальзену за «вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтрино високих енергій астрофізичного походження». Про це 6 жовтня повідомила пресслужба Нобелівського комітету.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

У повідомленні Нобелівського комітету йдеться, що Гальзен «зрозумів, що лід на Південному полюсі можна використовувати для реєстрації частинок, відомих як нейтрино».

«Його ідея та наукове керівництво відіграли ключову роль у створенні нейтринної обсерваторії IceCube – кубічного кілометра льоду, оснащеного світловими датчиками. За допомогою IceCube дослідники можуть реєструвати нейтрино, що виникають у результаті надзвичайно високоенергетичних процесів у далекому Всесвіті», – ідеться в повідомленні.

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У комітеті пояснили, що нейтринна обсерваторія IceCube відстежує нейтрино, що походять із далекого космосу. Взаємодії нейтрино, дані про які постійно збирає IceCube, нададуть дослідникам нові знання про бурхливі умови, за яких можуть утворюватися високоенергетичні нейтрино, – і навіть можуть розкрити раніше невідомі космічні явища.

Френсіс Гальзен народився 1944 року в бельгійському Тінені. У 1969 році він здобув ступінь PhD у Католицькому університеті Левена. Зараз працює професором Університету Вісконсіна в Медісоні.

Розмір Нобелівської премії з фізики у 2026 році становить 12 млн шведських крон – приблизно 1 млн євро.

У 2025 році нобелівськими лауреатами з фізики стали Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс за дослідження квантового тунелювання, які дали змогу проводити надчутливі вимірювання за допомогою МРТ та заклали підґрунтя для вдосконалення мобільних телефонів і швидших комп’ютерів.

Нагадаємо, це друга Нобелівська премія, оголошена цього тижня. Напередодні, 5 жовтня, Нобелівську премію з фізіології та медицини за 2026 рік отримали німецькі вчені Петер Геґеман і Ґеорґ Наґель та їхній американський колега Карл Дейссерот за «відкриття, що стосуються світлокерованих іонних каналів та оптогенетики».