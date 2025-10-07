У 2025 році традиційний Нобелівський тиждень триває з 6 по 13 жовтня

Нобелівську премію з фізики 2025 року отримали американці Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс. Про це у вівторок, 7 жовтня, повідомили на сайті Фонду Нобеля.

Вчених відзначили премією за відкриття макроскопічного квантового механічного тунелювання та енергетичної квантизації в електричному колі. Експерименти лауреатів на чипі дозволили вперше побачити дію квантової фізики у системі, достатньо великій, щоб тримати її в руці. Таким чином вони довели, що навіть у масштабних електричних колах можливі тунелювання та квантизація енергії.

Нобелівські лауреати Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс

Лауреати також змогли продемонструвати, що система поводиться так, як передбачала квантова механіка. Тобто вона поглинає або випромінює лише певну кількість енергії.

Ці результати відкривають шлях для розвитку наступного покоління квантових технологій, зокрема, квантових комп’ютерів і сенсорів до квантової криптографії.

Нагадаємо, у 2024 році премію з фізики отримали Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон за відкриття, яке дозволяє машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж.

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її щорічно вручають з 1901 року.

