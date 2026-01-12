Якщо початок тижня буде холодним до -17°С, то згодом прийде різке потепління

Протягом 13-17 січня погода у Львові та області буде мінливою. Якщо початок тижня буде холодним до -17°С, то згодом прийде різке потепління і денна температура повітря становитиме близько 0°С.

«Спостерігатиметься нестійка погода. В другій половині тижня очікується надходження більш теплих повітряних мас з Атлантики. Отже, опади у вигляді снігу в першій половині тижня перейдуть у дощ 15 січня, що призведе до утворення складних відкладень (ожеледь та налипання мокрого снігу). В нічні та ранкові години можливий туман. На дорогах буде слизько», – пишуть синоптики.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, у вівторок, 13 січня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, значних опадів не прогнозують. Денна температура повітря становитиме до 10°С морозу, а вночі опускатиметься до 17°С морозу.

У середу, 14 січня, на Львівщині також не прогнозують значних опадів, а денна температура повітря становитиме до 12°С морозу, вночі – до 17°С морозу.

У четвер, 15 січня, варто очікувати на дощ та мокрий сніг, денна температура повітря становитиме близько 0°С, а вночі опуститься до 7°С морозу.

У п’ятницю та суботу, 16 січня та 17 січня, буде хмарно з проясненнями, а температура повітря становитиме близько 4°С морозу.