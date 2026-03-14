РФ не вперше пропонує вивезти збагачений уран з Ірану

Російський диктатор Владімір Путін запропонував США вивезти запаси збагаченого урану з Ірану до Росії в рамках можливої угоди щодо припинення війни на Близькому Сході. Однак президент США Дональд Трамп відкинув цю ідею. Про це 13 березня повідомило видання Axios із посиланням на неназваних співрозмовників.

За їхніми словами, під час телефонної розмови 9 березня Путін представив Трампу кілька пропозицій щодо завершення війни між США та Іраном, серед яких була й ідея вивезення іранського збагаченого урану до Росії.

«Це не перший раз, коли її (пропозицію) висували. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що ми маємо переконатися, що уран у безпеці», – сказав американський чиновник.

США та Ізраїль розпочали бойові дії проти Ірану, вимагаючи від Тегерана відмовитися від створення ядерної зброї. За даними Axios, Іран має приблизно 450 кг урану, збагаченого до 60%. Експерти вважають, що протягом кількох тижнів його можна довести до збройового рівня у 90%, що потенційно дозволило б виготовити до десяти ядерних боєприпасів.

Зазначимо, РФ не вперше пропонує вивезти збагачений уран з Ірану і раніше навіть зберігала його у себе в межах ядерної угоди 2015 року.

Аналогічні ініціативи Москва висувала під час ядерних переговорів між США та Іраном у травні 2025 року – до того, як у червні США та Ізраїль завдали ударів по іранських ядерних об’єктах, а також за кілька тижнів до початку нинішньої війни.

Міністр оборони США Піт Гегсет 13 березня заявив на пресконференції, що Вашингтон розглядає «цілий ряд варіантів» для контролю над високозбагаченим ураном Ірану. Він зазначив, що одним із варіантів є добровільна здача Іраном запасів, і США прийняли б його «із задоволенням».