Раніше українські ЗМІ повідомляли, що Бедриківського підозрюють у шпигунстві для Росії, проте польські правоохоронці це спростували

У Польщі за підозрою у пропозиції хабаря державному службовцю затримали Володимира Бедриківського – українського генерал-полковника у відставці, радника голови СБУ та колишнього заступника ексміністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Про це повідомив TVP World речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.

За даними речника, колишнього високопосадовця з України затримали на пропозиції незаконної вигоди державному службовцю у Варшаві. За даними журналістів, йдеться про 62-річного Володимира Б., який у 2008-2010 роках обіймав посади начальника поліції в Житомирі та першого заступника міністра внутрішніх справ.

Зазначимо, тоді міністром внутрішніх справ був Юрій Луценко, а посаду його першого заступника обіймав Володимир Бедриківський. Його вік та ініціали збігаються з інформацією польського каналу.

Речник польської прокуратури спростував інформацію українських ЗМІ, які раніше писали, що Бедриківського затримали за нібито шпигунство на користь Росії. Зокрема, TVP World посилається на статтю сайту «Тернополяни», в якій йшлося, що експосадовцю начебто висунули звинувачення у роботі на Росію.

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Пшемислав Новак уточнив, що підозрюваного заарештували та тримають під вартою вже три місяці. Він є єдиним підозрюваним у справі про пропозицію хабаря держслужбовцю.

Біографія та скандали Володимира Бедриківського

Володимир Бедриківський народився у Заліщиках на Тернопільщині. У 1980-х працював інспектором міліції на Тернопільщині, а після повернення незалежності України у 1990-х обіймав посади оперуповноваженого, старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах, заступника начальника відділу та начальника відділу ГУ по боротьбі з організованою злочинністю.У 2007 році, керуючи Житомирською міліцією, отримав орден князя Володимира ІІ ступеня з рук настоятеля УПЦ МП Володимира.

У 2009 році після призначення заступником Луценка отримав звання генерал-полковника, проте вже у 2010 році звільнився з посади та органів внутрішніх справ. У 2012 році невдало балотувався до Верховної Ради, працював професором у приватному виші «Київський міжнародний університет».

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Володимир Бедриківський разом з Юрієм Луценком

У 2014-2015 роках обіймав посаду радника голови СБУ. Зазначимо, тоді керівником Служби безпеки України Валентин Наливайченко – чинний нардеп Верховної Ради.

Коли у 2016 році Луценко став генеральним прокурором, Бедриківський отримав в ГПУ посаду голови Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні й координації правоохоронної діяльності. Того ж року розслідувачі повідомили що Бедриківський живе в будинку під Києвом на майже 600 м², записаному на матір.

З 2019 року Володимир Бедриківський є керівним партнером Адвокатського об'єднання DSA GROUP. Має звання заслуженого юриста України, ордени За заслуги 2-го та 3-го ступенів, а також відзнаки «Заслужений працівник МВС України», «Лицар Закону», та «Хрест Слави».