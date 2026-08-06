Плани масштабної забудови Сокільників доведеться переглянути
Новини Львова від ZAXID.NET за 6 серпня
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У середу, 6 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Нові спроби змінити генплан Сокільників. Безпека аеропорту та Львова знову під загрозою;
- 10 років боролась за власну печінку. Уникнути трансплантації дівчинці допомогли львівські лікарі;
- Ще один Unbroken. Новий реабілітаційний центр в екосистемі «Незламних» відкрили на Пекарській.
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