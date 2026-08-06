Невідомі вчинили наругу над меморіальним місцем в урочищі Білосток

У Люблінському воєводстві Польщі невідомі пошкодили українське місце пам’яті, розташоване в урочищі Білосток поблизу села Ліски. У Посольстві України в Польщі у четвер, 6 серпня, різко засудили цей акт вандалізму та звернулися до польської влади із закликом встановити винних.

За інформацією дипломатів, невідомі вкотре вчинили наругу над меморіальним місцем, де вшановують пам’ять загиблих українських воїнів.

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У посольстві наголосили, що руйнування, осквернення чи навмисне пошкодження місць пам’яті є неприпустимими.

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«Місця поховань і пам’ятні знаки відповідно до загальноприйнятих європейських стандартів та християнських цінностей повинні залишатися поза політичними суперечками та бути об’єктами поваги», – йдеться у заяві.

Дипломати також звернули увагу, що цей випадок стався на тлі зростання проявів ворожості до українців у Польщі, зокрема повідомлень про напади та інші агресивні дії щодо громадян України.

У Посольстві України закликали компетентні органи Польщі невідкладно провести розслідування, встановити всі обставини інциденту, притягнути винних до відповідальності та забезпечити відновлення пошкодженого місця пам’яті.