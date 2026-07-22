Барельєф письменника викрали вночі 5 липня

Чоловіка, який пошкодив та викрав барельєф з могили українського письменника Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі в Кракові, знайшли і заарештували. Про це повідомила поліція Кракова у відповідь на запит ZAXID.NET. Правоохоронці встановили, що вандал причетний до ще близько 20 крадіжок портретів, хрестів та металевих елементів з інших могил. Також там зазначили, що пошкодження могили українського письменника не має ознак того, що злочин був скоєний за національним підтекстом.

Барельєф з надгробка українського письменника, науковця та професора Ягелонського університету Богдана Лепкого викрали у ніч проти 5 липня. МЗС України назвало це свідомою провокацією для розпалювання ворожнечі між Україною та Польщею.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Однак у відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET у штаб-квартирі муніципальної поліції у Кракові зазначили, що близько 10 днів тому їм вдалося затримати 34-річного чоловіка, який систематично викрадав з цвинтаря бронзові або мідні елементи могил, а потім здавав їх на металобрухт.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Цього року надійшло понад 20 повідомлень про крадіжки на кладовищі, зокрема повідомлення про крадіжку з могили українського письменника. Повідомлення стосувалися крадіжки декоративних елементів з надгробків, таких як хрести, скульптури та барельєфи, виготовлені з металів, таких як бронза або мідь. Деякі могили також були пошкоджені внаслідок видалення цих елементів, які були постійно прикріплені до кам'яних надгробків», – йдеться у відповіді на запит.

Після розслідування чоловікові оголосили підозру за кількома пунктами Кримінального кодексу Польщі щодо пограбування могил, зокрема за статтею 262 пункт 2. Це правопорушення передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Окрім того, у відповіді на запит ZAXID.NET в управлінні муніципальних цвинтарів міста Кракова зазначили, що могилу українського письменника відновлять найближчим часом. Витрати на реконструкцію погодилося профінансувати консульство України в Кракові.

«Разом з представниками консульства України в Кракові було узгоджено принципи подальшої співпраці щодо забезпечення безпеки та захисту могил осіб, які мають особливо важливе значення для історичної пам'яті української нації», – додав у відповіді керівник управлінні муніципальних цвинтарів міста Кракова Павел Сулаж.

Окрім того, щоб не допустити повторення актів вандалізму, муніципальні правоохоронці патрулюватимуть міські кладовища цілодобово.

Український письменник Богдан Лепкий (1872–1941) народився на Тернопільщині. Він також за життя був перекладачем, літературознавцем, педагогом і художником. Видатний українець є автор понад 80 книжок, зокрема історичного циклу романів «Мазепа». За обсягом творчої спадщини Богдан Лепкий посідає друге місце після Івана Франка.

Лепкий працював професором Бережанської гімназії та Краківського університету, був головою Товариства письменників і журналістів ім. Івана Франка у Львові. Професор помер 1941 року у Кракові, де і похований.

Одним із найвідоміших його творів є вірш «Журавлі» («Чуєш, брате мій...»), який став народною піснею і гімном січових стрільців. Цікаві деталі з біографії Богдана Лепкого можна прочитати за посиланням.