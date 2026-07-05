З надгробка викрали барельєф роботи Григора Пецуха

У ніч проти 5 липня на Раковицькому кладовищі в Кракові невідомі пошкодили могилу українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого. З надгробка зник барельєф із зображенням письменника. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща», – заявив дипломат.

За його словами, Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та міської влади із закликом провести розслідування, встановити всі обставини злочину, виявити причетних до його вчинення, вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

Зауважимо, раніше про пошкодження могили Богдана Лепкого в Кракові повідомив у фейсбуці львівський дослідник некрополів Ігор Мончук.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Богдан Лепкий (1872–1941) – український письменник, перекладач, літературознавець, педагог і художник, уродженець Тернопільщини. Автор понад 80 книжок, зокрема історичного циклу романів «Мазепа». За обсягом творчої спадщини Богдан Лепкий посідає друге місце після Івана Франка.

Лепкий працював професором Бережанської гімназії та Краківського університету, був головою Товариства письменників і журналістів ім. Івана Франка у Львові. Професор помер 1941 року у Кракові, де і похований.

Одним із найвідоміших його творів є вірш «Журавлі» («Чуєш, брате мій...»), який став народною піснею і гімном січових стрільців.

Цікаві деталі з біографії Богдана Лепкого можна прочитати за посиланням.