Для виробника «Моршинської» шукають управителя

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) планує на початку вересня оголосити новий конкурс з відбору управителя для активів IDS Ukraine, який є виробником мінеральних вод «Моршинська» та «Миргородська». Про це повідомила тимчасова виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко, пише «Інтерфакс-Україна». Попередній конкурс не вдалося провести, оскільки тоді була лише одна заявка.

За словами Ярослави Максименко, агентство вже приймає пропозиції від потенційних управителів. Подати їх можна до 22 серпня 2026 року, після чого електронна система визначить дату конкурсу. Попередньо його проведуть на початку вересня.

«Це складний актив. Умови затверджені, збір пропозицій триває до 22 серпня 2026 року, потім система сформує дату конкурсу – орієнтовно це буде початок вересня», – зазначила Максименко.

Майбутньому управителю передадуть арештовані корпоративні права підприємств IDS Ukraine. До них належать, зокрема, понад 2 млн акцій Миргородського заводу мінеральних вод, 100% статутного капіталу компанії «Потужність», пов’язаної з Моршинським заводом мінеральних вод «Оскар», а також частки в «ІДС Аква Сервіс», «Індустріальних та дистрибуційних системах» та інших компаніях групи.

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Чому активи IDS Ukraine в управлінні АРМА?

Наприкінці 2022 року Бюро економічної безпеки арештувало корпоративні права російських акціонерів IDS Ukraine.

Довідково. IDS Borjomi International – великий виробник бутельованої води. Компанія управляє заводами в Росії, Україні та Грузії та випускає продукцію під брендами Borjomi, «Моршинська», «Миргородська», «Аква Няня» тощо. Раніше компанія IDS Group Ukraine належала Salford Capital Partners Inc. У 2013 році її продали структурі «Альфа-Груп» Міхаїла Фрідмана і Гєрмана Хану. Спочатку їм належало 55,8% IDS Ukraine, однак згодом їхню частку зменшили до 49,99%.

Шевченківський районний суд Києва передав арештовані корпоративні права в управління АРМА. У лютому 2023 року агентство визначило управителем компанію «Карпатські мінеральні води», яка належить підприємцю Сергію Устенку та виробляє «Карпатську джерельну» на заводі у Струтині Львівської області.

Водночас Устенко заявляв, що договір із його компанією так і не уклали, тому вона не отримала впливу на роботу IDS Ukraine. Навесні 2025 року АРМА повідомило про припинення співпраці з «Карпатськими мінеральними водами» та початок нового відбору.

У листопаді 2025 року активи IDS Ukraine виставили на публічні торги, а в грудні АРМА офіційно прийняло корпоративні права IDS Ukraine у своє управління.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розпочати досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем з боку керівництва АРМА під час відбору управителя для групи IDS Ukraine. Заяву подала фірма New World Value Fund Limited (Гібралтар). Згідно з даними системи Cbonds, ця компанія афілійована з російським бенефіціаром, підсанкційним олігархом Міхаілом Фрідманом та його партнерами. Про його володіння зазначеною іноземною фірмою також йшлося в матеріалах українських судів. У New World Value Fund Limited причетність Фрідмана до кола кінцевих власників заперечували.