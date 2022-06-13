Бюро економічної безпеки України (БЕБ) наклало арешт на корпоративні права компанії з виробництва та реалізації мінеральної води «Моршинська», яка належить російському олігарху Міхаілу Фрідману.

Як повідомили у понеділок, 13 червня, у прес-службі БЕБ, російські бізнесмени намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності. Так, вони планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України, за фіктивними угодами.

БЕБ не називає жодних імен та назви компанії, однак за даними ЕП, йдеться про бізнес Міхаіла Фрідмана – російського олігарха, що перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії. Ухвалою слідчого судді накладено арешт на корпоративні права компанії на загальну суму 53,4 млн грн.

В Україні Фрідман з партнерами Германом Ханом та Пьотром Авеном є власником компанії IDS Group Ukraine – дочірньою фірмою міжнародної групи IDS Borjomi International. Ця компанія є ексклюзивним імпортером води «Боржомі» в Україні, а також має кілька власних брендів, зокрема, води «Моршинська» та «Миргородська». За даними ЕП, арешт наклали саме на корпоративні права «Моршинської».

Зараз триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна Фрідманом та його бізнес-партнерами.

Як повідомлялось раніше, російський олігарх Міхаіл Фрідман консультується з владою України можливість набуття українського громадянства та перенесення своїх активів.