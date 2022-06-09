Фрідман народився у Львові у 1964 році, але має російське та ізраїльське громадянство

Російський олігарх Міхаіл Фрідман консультується з владою України можливість набуття українського громадянства та перенесення своїх активів. Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«Наскільки мені відомо, Міхаіл Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі», – сказав Новіков.

За словами Новікова, російські олігархи втратять усе майно в ЄС, якщо не засудять публічно війну, президента країни-агресора Путіна, а також не визнають територіальну цілісність України включно з Кримом і Донбасом.

«Група Єрмака – Макфола найближчим часом напрацює рамки подальших дій підсанкційних осіб і можливу процедуру виходу з-під санкцій, у тому числі шляхом передачі коштів чи активів у «фонд покаяння». Поки триває обговорення цієї ідеї. Остаточне рішення прийматиме президент України», – додав очільник НАЗК.

Якщо Ізраїль приєднається до так званої санкційної коаліції (сюди також мають долучитися Туреччина та, можливо, ОАЕ), то Фрідман, будучи також громадянином Ізраїлю, може не потрапити під санкції, позбувшись російського паспорта.

«Фінансувати знищення режиму Путіна коштом російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин», – сказав голова НАЗК.

Зауважимо, що Фрідман народився у Львові у 1964 році, але має російське та ізраїльське громадянство. Фрідман – один із найбагатших підприємців Росії (до лютого 2022 року) та мешканців Великої Британії. У 2019 році газета The Times оголосила Фрідмана найбагатшим жителем Лондона зі статками 15 млрд доларів. У 2021 журнал Forbes розмістив Фрідмана на 11-е місце в списку найбагатших підприємців Росії зі статком в 15,5 млрд доларів.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти президента РФ і воєнного злочинця Владіміра Путіна, а також вищого політичного керівництва РФ.