Суд арештував активи кіпрських компаній олігарха Міхаіла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн. Через ці компанії Міхаіл Фрідман та його партнери володіють «Альфа-Банком», повідомляє «Економічна правда».

За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени через підконтрольні кіпрські компанії до війни і упродовж збройної агресії РФ легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Наразі триває досудове розслідування.

Йдеться про «Альфа-Банк» та кіпрські компанії, через які ним володіє олігарх Міхаіл Фрідман та його партнери. Сам бізнесмен зв’язок зі справою заперечує.

Раніше суд вже наклав арешт на майже пів мільярда гривень активів цих кіпрських компаній. Прес-служба «Альфа-банку» підтвердила, що за рішенням суду в межах розслідування кошти на рахунках компаній тимчасово заблоковано.

«Арешт рахунків ніяк не впливає на функціонування "Альфа-Банку Україна" та не має жодних наслідків для клієнтів», – повідомили у банку.

Загалом за рішенням суду було накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн.

Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами «Альфа-банку» є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%). Також частки мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен (3,87%).