Нацбанк України позбавив акціонерів «Альфа-Банку Україна» можливості голосувати, тобто можливості контролювати банк. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу банку.

«Згідно рішенням Національного банку України основні акціонери «Альфа-Банку Україна» позбавлені права голосувати своїми акціями, тобто позбавлені можливості контролю над банком. Контроль переданий спеціальному комітету з чотирьох новопризначених незалежних директорів – громадян України. Громадяни Росії подали заяви про вихід з складу ради директорів», – цитує повідомлення ТАСС.

Відомо, що нове керівництво планує перейменувати «Альфа-Банк Україна» на Sense. Це рішення ніяк не впливає на діяльність російського «Альфа-Банку».

Нагадаємо, що раніше зареєстрований в Україні «Альфа-Банк» заявив, що російські бізнесмени Михайло Фрідман та Пьотр Авен, які є його акціонерами, передадуть свої частки в банку резидентам України, яких заздалегідь погодить НБУ.