Роботу «МР Банку» та «Промінвестбанку» заборонили в Україні

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації – «Міжнародний резервний банк» та «Промінвестбанк».

У п’ятницю, 25 лютого, НБУ повідомив, що в Україні більше не працюватимуть два банки держави-агресора – АТ «Міжнародний Резервний Банк», який на 100% належить ПАТ «Сбєрбанк Росії», та ПАТ «Промінвестбанк», який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ».

«Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб «дочки» державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців», – заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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