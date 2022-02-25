НБУ ліквідував два російські банки в Україні
Роботу «МР Банку» та «Промінвестбанку» в Україні повністю заборонили
Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації – «Міжнародний резервний банк» та «Промінвестбанк».
У п’ятницю, 25 лютого, НБУ повідомив, що в Україні більше не працюватимуть два банки держави-агресора – АТ «Міжнародний Резервний Банк», який на 100% належить ПАТ «Сбєрбанк Росії», та ПАТ «Промінвестбанк», який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ».
«Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб «дочки» державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців», – заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.
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