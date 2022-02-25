Українці вже добу б'ються з російською армією. Бліцкригу в агресорів не вийшло і вони, як і передбачав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, добряче умились власною кров'ю.

У ніч на 25 лютого ворог застосував ракети для атаки Києва – є постраждалі серед цивільного населення. Повітряну тривогу оголосили також у Вінниці та у Харківській області.

Та боротьба триває, адже нам важливо вистояти у найближчі критичні дні масштабної війни з Росією. Окрім оголошення загальної мобілізації, очільник Сил територіальної оборони Юрій Галушкін пообіцяв, що в Києві та інших містах України буде достатньо зброї та боєприпасів, аби дати відсіч агресору.

ZAXID.NET у режимі онлайн стежить за розвитком подій. Щоб мати можливість переглядати трансляцію, необхідно вимкнути AdBlock.