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Війна з Росією
Хроніка подій онлайнZAXID.NET, 0
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- Путін оголосив війну Україні ZAXID.NET
У четвер уночі президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Одразу після цього російські окупаційні війська почали обстріл Києва, Харкова, інши міст України та державних кордонів.
ZAXID.NET у режимі онлайн стежитиме за розвитком подій. Щоб мати можливість переглядати трансляцію, необхідно вимкнути AdBlock.
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Путін оголосив війну Україні ZAXID.NET
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