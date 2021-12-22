На геопорталі Львова оприлюднили майже півтори тисячі адрес, де розташовані укриття для населення на випадок надзвичайних ситуацій. На основі цих даних ZAXID.NET створив інтерактивну карту, на якій львів’яни можуть знайти найближче укриття до їхнього дому.

Протягом півроку районні комісії проводили обстеження приміщень, які використовуватимуть як укриття у випадку надзвичайних ситуацій. Йдеться переважно про підвали житлових будинків, підземні паркінги та переходи. Такі приміщення мають бути просторі, підключені до інженерних мереж: вода, світло, тепло.

Сигнал про надзвичайну ситуацію має пролунати через системи оповіщення (гучномовці), інформацію також мали б транслювати по радіо та телебаченню. Мешканцям варто слідувати інструкціям, які вони почують, та за потреби ховатись в укриття.

Оскільки укриттями є переважно підвали будинків, які у звичайний час є закритими, то у випадку надзвичайної ситуації їх мають відчиняти працівники ЛКП, ОСББ, управляючих компаній. Їжу та інші необхідні речі краще взяти з собою.

Керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Віктор Іваніцький розповідав, що за усіма критеріями для укриттів підходять майже 6 тис. приміщень у Львові. Оскільки не у кожному житловому будинку є придатний для укриття підвал чи паркінг, то у випадку надзвичайної ситуації мешканці зможуть заховатись у найближчому до їхнього дому укритті.

На геопорталі Львова уже оприлюднили понад 1400 таких адрес, для зручності ZAXID.NET наніс їх на інтерактивну карту.

Перелік придатних для укриття приміщень у міськраді обіцяють доповнювати у 2022 році, щоб у випадку надзвичайних ситуацій мешканці могли подивитись на карті найближчу до їхнього дому адресу укриття та скористатись ним.