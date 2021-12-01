У Львові обстежили споруди, які можуть стати укриттями для населення під час надзвичайних ситуацій. Це, зокрема, підвали, криті паркінги та підземні переходи. Районні комісії проводили інспектування понад півроку. Серед вимог до приміщень — відносно велика площа, наявність інженерних мереж – води, тепла та світла. Згідно з нормами, які визначила держава, мешканці Львівської громади забезпечені найпростішими укриттями майже на 200%.

Підземний паркінг однієї із багатоповерхівок, що на вул. Під Голоском у Львові, можна використовувати як укриття для населення під час надзвичайних ситуацій. У цьому приміщенні площею майже 2500 м² за потреби заховається 2 тис. людей. І не лише мешканці цього будинку, а й сусідніх, де споруд для укриття немає.

«Приміщення обладнане всіма необхідними інженерними мережами, такі як водозабезпечення, на кожному етапі є виведений кран, з якого можна брати воду. Є індивідуальна трансформаторна підстанція. Навіть при виході з ладу зовнішніх мереж постачання, вона забезпечує тут освітлення і вентиляцію. Є також санвузол, медичний пункт», – розповідає представник забудовника Олег Барабах.

Найпростішими укриттями для населення під час надзвичайних ситуацій можуть стати не лише підземні паркінги, а й підземні переходи та підвали.

«Пам'ятати, розуміти і знати, що підвали потрібно утримувати в чистоті, просторі, щоб була можливість доступу до комунікацій. Всі паркінги, які будуються за останні три роки, відповідають вимогам і можуть бути використані як укриття», – наголошує керуюча справами виконавчого комітету міськради Наталія Алєксєєва.

Загалом мешканці Львівської громади забезпечені укриттями на 197%. Приміщення такого призначення у місті взялися перевіряти ще з квітня. За цей час проінспектували майже 6500 споруд.

«За критеріями підходять 5902 приміщення, які можна використовувати як найпростіші укриття. Перевірили також укриття населення в освітніх закладах та закладах охорони здоров'я. Там все відповідає нормам. Але є такі школи, де підвали не дуже облаштовані, але ми працюємо над цим питанням», – розповідає керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Віктор Іваніцький.

Знайти можливі укриття можна на Геопорталі міста. Тут в розділі «Безпека» є карта із відмітками приміщень, що підходять. Таких наразі промарковано близько 1300, та карту ще доповнюватимуть.

Окрім того, через загрозу вторгнення російських військ та заворушення на кордонах з Білоруссю у Львові напрацюють заходи з територіальної оборони. Для цього в міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення додали відповідний пункт. Таке рішення депутати ухвалили на сесії 25 листопада.

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