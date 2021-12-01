Росія не прийняла пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана стати посередником в переговорах між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

«Про жодну посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мова», – заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС в середу, 1 грудня.

Так, Захарова традиційно повторила російські пропагандистські наративи про «внутрішньоукраїнський конфлікт», а також, що Росія нібито не є учасницею війни на Донбасі.

Президент Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана 29 листопада заявив , що готовий бути посередником в переговорах між Україною та Росією. Відповідну ініціативну Київ підтримав.

Раніше українська розвідка попереджала, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України орієнтовно до кінця січня-початку лютого 2022 року. Ймовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі на кордонах із Україною зосереджено 92 тис. російських військових.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.