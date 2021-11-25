Адміністрація президента США Джо Байдена намагається відмовити президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну. Про це повідомляє The New York Times.

Наразі адміністрація Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоб стримати і переконати Путіна від вторгнення в Україну.

«У кінцевому підсумку це може включати другу особисту зустріч між Байденом і Путіним. Вашингтон і Москва обговорюють можливість проведення ще одного саміту. Адміністрація Байдена вважає, що продовження діалогу з Путіним важливе для того, щоб зупинити його від дій проти України», – переконують журналісти.

При цьому наголошується, що американські чиновники спільно з країнами-партнерами розробляють кроки за російські провокації, включаючи нові економічні санкції.

«У нас є представники адміністрації в Європі, які намагаються узгодити, якими будуть ці економічні заходи», – сказала Андреа Кендалл-Тейлор, експерт з Росії з Центру нової американської безпеки, яка консультувала перехідну команду Байдена.

За її словами, такі заходи можуть включати санкції щодо російських банків і виробників енергії, а також суверенного боргу країни.

«Американські і британські чиновники обговорювали введення більш жорстких санкцій проти людей, близьких до Путіна, включаючи деякі заходи, які розглядалися, але були відкладені після того, як агенти Москви використовували нервово-паралітичну речовину при спробі вбити колишнього співробітника російської розвідки у Великобританії у 2018 році», – йдеться в матеріалі видання.

Що взагалі відбувається на кордонах України і чи варто чекати наступу РФ

Про перекидання російських військ до України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії.

Натомість Міноборони України заперечило цю інформацію і назвало передислокацію військ РФ «плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань». Ще через кілька днів в прикордонній службі заявили, що безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Речник президента України Сергій Никифоров також цю інформацію заперечив і засумнівався в правдивості повідомлень американських ЗМІ.

Вже невдовзі стало відомо, що глава ЦРУ літав у Москву, щоб дізнатися про можливе вторгнення в Україну, а США попередили про таку ймовірність Євросоюз.

Одразу після цього, ГУР підтвердило, що Росія «веде накопичення» на певному віддаленні від кордону України. Українська розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – з боку Білорусі та окупованого Криму. За даними розвідки, для цього росіяни можуть задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп, які складають майже 100 тис. військових.

Сама ж Росія каже, що військове розміщення на її території є внутрішньою справою, і вона заперечує будь-які агресивні наміри, одночасно звинувачуючи США в провокації, коли на цьому тижні військові кораблі в Чорному морі пройшли поблизу її території.