Прикордонники не зафіксували руху техніки або військових РФ біля українського кордону. Про це спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів у коментарі «РБК-Україна».

Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких нібито видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами біля містечка Єльня в Смоленській області. Воно знаходиться майже за 260 км від кордону Чернігівської області.

Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії. Відстань до кордонів нашої країни становить близько 100-150 км.

Проте в прикордонній службі безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили.

«Державна прикордонна служба також відстежує ситуацію, яка відбувається поруч з кордоном України на території Росії. Зазначу, що в безпосередній близькості від українського кордону ми не спостерігаємо руху техніки або живої сили противника», – повідомив Андрій Демченко.

Він переконує, що сили, які РФ залишила неподалік від українських кордонів після останніх навчань, не демонструють готовності до наступальних дій у найближчій перспективі.