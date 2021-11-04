Українські прикордонники не виявили збільшення російських військ
ДПСУ переконує, що сили РФ біля українських кордонів не демонструють готовності до наступальних дій
Прикордонники не зафіксували руху техніки або військових РФ біля українського кордону. Про це спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів у коментарі «РБК-Україна».
Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.
Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких нібито видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами біля містечка Єльня в Смоленській області. Воно знаходиться майже за 260 км від кордону Чернігівської області.
Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії. Відстань до кордонів нашої країни становить близько 100-150 км.
Проте в прикордонній службі безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили.
«Державна прикордонна служба також відстежує ситуацію, яка відбувається поруч з кордоном України на території Росії. Зазначу, що в безпосередній близькості від українського кордону ми не спостерігаємо руху техніки або живої сили противника», – повідомив Андрій Демченко.
Він переконує, що сили, які РФ залишила неподалік від українських кордонів після останніх навчань, не демонструють готовності до наступальних дій у найближчій перспективі.