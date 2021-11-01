Міністерство оборони України заперечило поширену в ЗМІ інформацію про збільшення російських військових угруповань поблизу українського кордону після завершення російсько-білоруських навчань «Захід 2021». Напередодні таку інформацію опублікувала американська газета The Washington Post.

«За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано», – повідомила прес-служба Міноборони в понеділок, 1 листопада.

У міністерстві припустили, що оприлюднені факти нарощування російських військ на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій і плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань.

«Воєнна розвідка України здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону України», – запевнили в Міністерстві оборони.

Напередодні впливова американська газета The Washington Post оприлюднила дані про відновлення пересувань російських військ біля українського кордону. В публікації йшлося про те, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, які показують «російські військові поїзди й автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, зокрема, танки й ракети, на півдні та заході Росії».

Також газета опублікувала заяви неназваних «офіційних осіб», які повідомили, що переміщення російських військ викликають занепокоєння у США та Європі.