Війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, причини такого переміщення наразі невідомі. Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що чергова передислокація російських військ у суміжні з Україною регіони викликало занепокоєння серед чиновників у Сполучених Штатах та Європі.

Так, останніми днями в соціальних мережах почали з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Посадовці констатують, що рух військ у бік України спостерігається вже протягом кількох останніх тижнів. Поновлення пересування російських військ проводиться на тлі незадоволення Кремля зближенням Києва з НАТО та власними розбіжностями з Альянсом.

Росія призупинила свою місію при НАТО в Брюсселі 18 жовтня після того, як альянс вигнав вісім членів російської місії через звинувачення в шпигунстві.

Водночас директор програми досліджень в аналітичній групі CNA Майкл Кофман наголосив, що нові переміщення російської армії здійснюються не в рамках військових навчань.

«Суть у тому, що це не навчання. І це не схоже на військові тренування», – наголосив Кофман.

За його словами, супутникові знімки показують, що ймовірно 1-а гвардійська танкова армія Росії, елітний підрозділ, що базується за межами Москви, переміщує особовий склад і техніку в бік України.

Крім того, сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується в Новосибірську, не повернулися до Сибіру, а з’єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною.