Правляча партія Польщі «Право і справедливість» представила план «радикального» зміцнення армії на тлі міграційного тиску з Білорусі та російської загрози. Про це повідомила агенція АР.

Законопроект, який потребує схвалення парламенту та президента, передбачає збільшення оборонного бюджету та більш ніж двократне збільшення розміру польського війська – до щонайменше 250 тис. солдатів та 50 тис. резервістів.

Водночас зміни не передбачають відновлення обов'язкової військової служби.

Ярослав Качинський підкреслив, що Польща лежить на кордоні НАТО і ЄС, тому повинна мати відповідну «силу відлякування» до моменту прибуття до країни союзницьких військ у випадку загрози.

«Ми відкидаємо ідею про те, що армія має бути невеликою і добре озброєною. На нашу думку, армія має бути великою і добре озброєною», – сказав Качинський.

За його словами, Росія, не без допомоги Білорусі, здійснює кроки щодо відбудови імперії, яка зникла після 1991 року.

«Це нас схиляє до радикального зміцнення наших збройних сил, і цей закон допомагатиме це зробити», – підкреслив він.

Качинський сподівається, що запровадження нової системи призведе до ситуації, в якій «Польща опиниться серед найсильніших членів НАТО».

За офіційними даними Міноборони, станом на кінець 2020 року в польській армії служило понад 128 тис. військових – понад 107 тис. у складі професійної армії та 21 тис. у складі Сил територіальної оборони.