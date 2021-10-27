Польща вдвічі збільшить свою армію через агресію РФ і Білорусі
В планах міноборони Польщі – «опинитися серед найсильніших членів НАТО»
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Правляча партія Польщі «Право і справедливість» представила план «радикального» зміцнення армії на тлі міграційного тиску з Білорусі та російської загрози. Про це повідомила агенція АР.
Законопроект, який потребує схвалення парламенту та президента, передбачає збільшення оборонного бюджету та більш ніж двократне збільшення розміру польського війська – до щонайменше 250 тис. солдатів та 50 тис. резервістів.
Водночас зміни не передбачають відновлення обов'язкової військової служби.
Ярослав Качинський підкреслив, що Польща лежить на кордоні НАТО і ЄС, тому повинна мати відповідну «силу відлякування» до моменту прибуття до країни союзницьких військ у випадку загрози.
«Ми відкидаємо ідею про те, що армія має бути невеликою і добре озброєною. На нашу думку, армія має бути великою і добре озброєною», – сказав Качинський.
За його словами, Росія, не без допомоги Білорусі, здійснює кроки щодо відбудови імперії, яка зникла після 1991 року.
«Це нас схиляє до радикального зміцнення наших збройних сил, і цей закон допомагатиме це зробити», – підкреслив він.
Качинський сподівається, що запровадження нової системи призведе до ситуації, в якій «Польща опиниться серед найсильніших членів НАТО».
За офіційними даними Міноборони, станом на кінець 2020 року в польській армії служило понад 128 тис. військових – понад 107 тис. у складі професійної армії та 21 тис. у складі Сил територіальної оборони.