Локацію енергопарку не розголошують з міркувань безпеки

У Чернівцях до весни 2027 року планують збудувати енергопарк із сонячних панелей. Потужність сонячної станції становитиме 6,8 МВт. Загальний бюджет – 7,3 млн євро, повідомили у пресслужбі проєкту агентству «Інтерфакс-Україна». Частину грошей вже інвестувала компанія, яка займається будівництвом енергопарку. Долучитися до реалізації проєкту зможуть й інші інвестори.

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Енергопарк у Чернівцях планують ввести в експлуатацію у травні 2027 року. Локацію не повідомляють з міркувань безпеки. На майданчику мають змонтувати панелі, батареї та інвертори, налаштувати обладнання та підготувати інфраструктуру для підключення. Після запуску сонячна частина і накопичувачі запрацюють як одна система: вдень вироблятимуть, а ввечері віддаватимуть електрику.

За попередніми розрахунками, за рік енергопарк вироблятиме близько 6,5–7 млн кВт/год: приблизно стільки ж споживають за рік 1500 українських родин. Для впровадження проєкту обрали місто Чернівці – зокрема, через масову релокацію бізнесу в регіон та потребу цих підприємств в електроенергії.

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Проєкт енергопарку реалізує компанія Сodex Energy, яка вже вклала 800 тис. євро в побудову станції. Генеральним підрядником зазначене підприємство Unisolar, а комерційну роботу на ринку електроенергії вестиме Kness.

Додамо, що Сodex Energy входить до Ribas Hotels Group – міжнародної керуючої компанії повного циклу, яку заснував Артур Лупашко. RHG управляє десятками об'єктів в Україні та за кордоном. Енергопарк в Чернівцях – це другий проєкт компанії. У грудні цього року готують також запуск енергопарку у Болграді Одеської області із загальним обсягом інвестицій у 6,3 млн грн.