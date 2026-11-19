Гібридна електростанці поєднуватиме сонячні панелі та промислові системи накопичення електроенергії

У Хмельницькій області планують побудувати гібридну електростанцію потужністю 250 МВт, яка поєднуватиме сонячну генерацію із системами накопичення електроенергії. Обсяг інвестицій у проєкт оцінюють у 156 млн євро. Про це повідомляє UkraineInvest.

Проєкт планують реалізувати німецька холдингова компанія Smart Estate Life SE та українське ТОВ «Тесла Енерго». 13 листопада представники компаній підписали меморандум про співпрацю під час конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві.

На фото Марина Хлистун (UkraineInvest), Тетяна Мушинська (ТОВ «Тесла Енерго») та Андреас Карстен (Smart Estate Life SE)

Орієнтовний термін реалізації проєкту становить 24 місяці. Під час будівництва планують створити близько 200 тимчасових робочих місць, а після запуску станції – ще 20 постійних.

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Поєднання сонячної генерації із системами накопичення електроенергії дасть змогу гнучкіше керувати виробленою енергією та інтегрувати відновлювані джерела в енергосистему.

UkraineInvest допомагатиме готувати проєкт до реалізації. Зокрема, установа планує визначити доступні інструменти інвестиційної підтримки, координувати роботу з державними органами та опрацьовувати питання, необхідні для початку будівництва.

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«Реалізація проєкту сприятиме розвитку відновлюваної енергетики, створенню нових робочих місць та залученню приватного капіталу в модернізацію енергетичної інфраструктури України», – зазначили в UkraineInvest.

Smart Estate Life SE – німецька інвестиційна холдингова компанія зі штаб-квартирою в Баварії. Вона спеціалізується на проєктах відновлюваної енергетики, системах накопичення енергії та нерухомості, зокрема в Україні й країнах ЄС.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Тесла Енерго» – українська компанія у сфері відновлюваної енергетики, яка працює із сонячною генерацією та системами накопичення енергії. Її зареєстрували 23 листопада 2012 року в Житомирі. Власниками бізнесу є Олег Грамотенко та Леонід Крігер.