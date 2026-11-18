Верифікацію можна пройти з 1 грудня 2026 року

Із 1 січня 2027 року продавці, які користуються послугою OLX Доставка, повинні будуть підтверджувати свою особу через застосунок «Дія». Нову вимогу запроваджують у зв’язку зі змінами в оподаткуванні доходів, отриманих через цифрові платформи, повідомила пресслужба OLX. Водночас покупцям проходити додаткову перевірку не потрібно буде, а для більшості продавців нові правила не передбачатимуть додаткових податкових витрат.

Як пояснили в OLX, верифікація потрібна, щоб платформа могла ідентифікувати продавців і виконувати вимоги нового податкового законодавства. Зокрема, цифрові майданчики повинні передавати Державній податковій службі інформацію про доходи користувачів від продажу товарів та інших операцій. Наголошують, що підтвердження особи не означає автоматичного нарахування податку. Покупців нововведення не стосуватиметься, а умови користування сервісом для них залишаться незмінними.

Хто має платити податок із продажів на OLX?

Із 1 січня 2027 року почнуть діяти нові правила оподаткування доходів фізичних осіб від продажу товарів через цифрові платформи. Продавці зможуть отримувати до 2 тис. євро на рік без сплати податків. Кількість операцій у межах цієї суми не обмежуватимуть, а подавати податкову декларацію не доведеться. Якщо річний дохід перевищить 2 тис. євро, до суми оподатковуваного доходу застосовуватимуть ставку 10% податку на доходи фізичних осіб. Військовий збір додатково не стягуватимуть.

Для порівняння, зараз загальна ставка оподаткування доходів фізичних осіб становить 23%: 18% ПДФО та 5% військового збору.

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Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що понад 95% продавців отримують дохід у межах неоподатковуваного ліміту. Тобто більшість українців, які продають особисті речі через онлайн-майданчики, не повинні сплачувати податок.

Що буде, якщо продавати товари на кількох платформах?

Ліміт у 2 тис. євро встановлюють для сукупного річного доходу від продажів на всіх цифрових майданчиках, а не окремо для кожного з них. Кожна платформа звітуватиме податковій про операції, проведені через її сервіс. ДПС зможе об’єднати отриману інформацію та визначити, чи перевищив продавець неоподатковуваний поріг. Якщо за підсумками року виникне податкове зобов’язання, продавець отримає податкове повідомлення-рішення. Після цього на сплату визначеної суми буде 60 днів.

Новий порядок не змінює правил оподаткування фізичних осіб – підприємців, але інформацію про їхні продажі через OLX Доставку також включатимуть до річної звітності платформи.

Окремо законодавство визначає умови, за яких платформи можуть не включати інформацію про продавців до звітів. Зокрема, це стосується осіб, які впродовж року здійснили до 30 операцій і отримали до 2 тис. євро доходу. Тому сам факт передавання інформації про продавця до податкової ще не означає, що він повинен сплачувати податок.

Коли запрацюють нові правила оподаткування?

Закон №4903-IX Верховна Рада ухвалила 9 червня 2026 року. Чинності він набрав 23 жовтня 2026 року, однак основні положення щодо оподаткування доходів через цифрові платформи застосовуватимуть із 1 січня 2027 року.

До кінця 2026 року оператори цифрових платформ повинні зареєструватися в Державній податковій службі. Перший міжнародний обмін інформацією про доходи користувачів запланований на 2028 рік і стосуватиметься операцій за 2027 рік.

У Міністерстві фінансів пояснювали, що новий механізм має спростити оподаткування доходів через цифрові майданчики. Для фізичних осіб передбачили єдину ставку 10% для доходів, які підлягають оподаткуванню.

Таким чином, першою практичною зміною для продавців OLX стане підтвердження особи через «Дію». Саме користування OLX Доставкою не означатиме автоматичної сплати податку – усе залежатиме від сукупного річного доходу продавця.

Що буде, якщо не підтвердити особу через «Дію»?

Пройти верифікацію через «Дію» продавці зможуть заздалегідь – із 1 грудня 2026 року. З 1 січня 2027 року вона стане обов’язковою для користувачів OLX Доставки. Під час оформлення першого замовлення з доставкою платформа запропонує продавцеві підтвердити особу. Якщо він не пройде перевірку, можливість користуватися OLX Доставкою призупинять. Водночас сам обліковий запис на платформі залишиться активним.