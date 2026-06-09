Рада схвалила закон про оподаткування цифрових платформ

Верховна Рада 9 червня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ підтримав 241 народний депутат, проти проголосували четверо, ще 37 утрималися.

Закон запроваджує в Україні механізм автоматичного обміну податковою інформацією за європейськими стандартами та стосується як українських, так і міжнародних цифрових платформ, які працюють на українському ринку. Йдеться про сервіси OLX, Temu, Bolt, Uklon, Airbnb, Uber, Globo та інші цифрові платформи для продажу товарів, оренди нерухомості чи транспорту, а також надання різноманітних послуг.

Що зміниться і коли набудуть чинності нові вимоги?

Відповідно до нових правил, оператори платформ виконуватимуть функції податкових агентів і передаватимуть інформацію про доходи користувачів контролюючим органам. При цьому для самих користувачів не передбачено додаткових процедур звітування.

Нововведення набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року. Водночас перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що фактичний запуск системи може відбутися пізніше, адже спершу необхідно укласти міжнародні меморандуми та налагодити обмін інформацією між державними органами й цифровими платформами. За його оцінкою, повноцінно механізм може запрацювати ближче до 2028 року.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Закон передбачає, що доходи фізичних осіб від продажу товарів через онлайн-платформи в межах 2000 євро на рік не оподатковуватимуться. До решти операцій застосовуватиметься ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5% замість базових 18%. Крім того, під час підготовки документа до другого читання депутати підтримали окрему норму про зниження ставки ПДФО для фізичних осіб, які здають житло в оренду, з 18% до 5%.

За словами Железняка, фінальна редакція законопроєкту стала компромісною та отримала підтримку всіх бізнес-асоціацій, які брали участь у її обговоренні. Під час розгляду в сесійній залі частину поправок депутати не підтримали, однак це не вплинуло на ключові положення документа.

У ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ враховано сучасний запит на енергетичну незалежність і стабільність роботи інженерних систем. У проєкті передбачені заходи з генерації та акумуляції електроенергії – це інфраструктурне рішення, яке підвищує довгострокову ліквідність об’єкта та його привабливість на ринку. Для мешканців це означає стабільність і комфорт навіть у періоди перебоїв з електропостачанням, а для інвестора – додатковий фактор цінності.

Ухвалення законопроєкту є одним із зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом у межах нової програми розширеного фінансування (EFF), який Україна мала виконати до кінця березня чинного року. Також його прийняття входить до умов отримання подальшої фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

Законопроєкт неодноразово намагалися ухвалити раніше, однак у грудні 2025 року та березні 2026 року парламент не зміг набрати необхідної кількості голосів. Після цього документ доопрацювали.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Зокрема, з остаточної версії вилучили вимогу відкривати спеціальні рахунки для продавців, відмовилися від обов’язкового розкриття банківської таємниці та спростили механізм оподаткування у разі перевищення встановленого ліміту. Також самозайнятим особам дозволили сплачувати податки на загальних підставах.