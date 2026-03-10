Верховна Рада провалила закон про «податок на OLX»

Верховна Рада 10 березня не підтримала законопроєкт № 14025, який передбачав впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи від цифрових платформ, відомий також як «податок на OLX». За законопроєкт проголосували лише 168 депутатів, повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Оподаткування доходів від онлайн-платформ є одним із основних положень нової програми Міжнародного валютного фонду для України. Перед голосуванням Железняк зазначав, що до другого читання в закон могли б внести й інші положення МВФ, зокрема скасування безмитного ліміту на посилки до 150 євро та запровадження ПДВ для фізосіб-підприємців з 1 січня 2027 року.

Раніше голова податкового комітету Данило Гетманцев пояснював, що законопроєкт не вводив би нових податків, а передбачав податкову пільгу для продажів через онлайн-платформи. Зокрема, кожна фізична особа могла б продавати товари на суму до 2 000 євро без оподаткування, а якщо сума перевищує цей поріг, податок складав би 5% замість чинних 23%.

Що відомо про «податок на OLX»?

Законопроєкт передбачав дві ставки податку на доходи фізичних осіб: пільгову – 5% та загальну – 18%. Оператори платформ, як от Airbnb, Uber, Bolt, Uklon та OLX, повинні були ідентифікувати своїх користувачів-продавців і подавати звіти про їхні доходи до Державної податкової служби. Платформи фактично ставали податковими агентами, тож користувачам здебільшого не потрібно було подавати податкові декларації.

Під оподаткування потрапляли доходи від оренди нерухомості та паркомісць, надання особистих послуг, продаж товарів і оренди транспорту.

Закон передбачав, що пільгова ставка застосовувалася б до тих, хто відкриє окремий банківський рахунок для доходів із платформ, не є самозайнятим і не має найманих працівників, не продає підакцизні товари та отримує до 6,7 млн грн на рік (834 мінзарплати).

Загальна ставка ПДФО залишалася б для всіх, хто не відповідає цим умовам.

Якщо протягом року користувач здійснює не більше трьох продажів на суму до 2 000 євро, пропонувалося дозволити використання наявного поточного рахунку. Також не планувалося оподатковувати доходи від продажу товарів на суму до 38 500 грн на рік (12 прожиткових мінімумів).