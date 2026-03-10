Остання зима стала випробуванням для енергетичної системи країни. Відключення світла були тривалими, будинки часто холодними, а платіжки – подекуди навіть більшими, ніж зазвичай. Блекаути чітко показали, як важливо мати «план Б» і подбати про власну автономність. Із позитивного: наразі шлях до енергозалежності максимально спрощено. 18 лютого уряд дозволив ОСББ та ЖБК комбінувати два інструменти – гранти та кредити під 0%. ZAXID.NET розібрався, як це працює на практиці, скільки грошей можна повернути та з чого почати модернізацію будинку.

Компенсація витрат на генератори та сонячні панелі

Фонд енергоефективності 18 лютого відновив прийом заявок у межах програми «ГрінДІМ». Відтепер скасовано обов’язкову енергосертифікацію будинку, спрощено подання заявки – достатньо рішення правління ОСББ (якщо це передбачено статутом). Окрім того, розширено перелік обладнання: до сонячних електростанцій і теплових насосів додали установки зберігання енергії та генератори. Також збільшили й розмір компенсацій.

Ініціатива «ГрінДІМ» передбачає компенсацію вартості обладнання: до 70% вартості – на сонячні електростанції (СЕС), системи зберігання енергії (акумулятори) та теплові насоси; до 50% вартості – на придбання генераторів.

Максимальні суми гранту:

на сонячні станції та акумулятори – до 4 млн грн;

теплові насоси – до 2 млн грн;

генератори – до 1 млн грн.

Також в межах програми «ГрінДім» ОСББ можуть залучити кредитування за програмою «5-7-9%» під 0% у перший рік терміном до 3 років, з яких 70% кредиту компенсує держава.

Щоб взяти участь у програмі, мешканці будинку мають прийняти відповідне рішення на загальних зборах або зборах правління ОСББ та подати заявку. Далі її має схвалити Фонд і зарезервувати кошти. Наступним етапом стане реалізація проєкту: ОСББ обирає постачальників і підрядників, відкриває рахунок у банку-партнері, за потреби залучає пільговий кредит, встановлює обладнання та подає документи на верифікацію. Після перевірки Фонд виплачує грант. Детальніше про процедуру можна дізнатись за посиланням. Водночас обладнання, яке придбали до участі у програмі, компенсації не підлягає.

«СвітлоДім»: резервне живлення для багатоквартирних будинків

28 січня 2025 року уряд запустив програму «СвітлоДім», завдяки якій мешканці багатоквартирних будинків можуть отримати до 300 тис. грн на купівлю автономних джерел електроенергії. Гроші можна буде спрямувати на купівлю:

бензинових, дизельних або газових генераторів;

інверторів;

блоків керування високовольтними батареями;

акумуляторів;

сонячних панелей.

Мешканці самостійно обиратимуть тип обладнання та постачальника. Подати заявки зможуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності.

Усі заявки варто подавати онлайн на офіційному сайті програми через електронний кабінет на порталі «Дія». Серед умов програми – купівля обладнання впродовж 45 календарних днів з дати їх отримання, але не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення обладнання необхідно подати звіт про цільове використання коштів через «Дію» упродовж 30 робочих днів, також не пізніше 20 грудня 2026 року.

Три рівні автономії для ОСББ: приклад Львова

Окрім державних програм, міста можуть пропонувати власні ініціативи підтримки енергоефективності для мешканців. Наприклад, у Львові для багатоповерхівок система підтримки побудована за принципом своєрідного конструктора, де громадяни можуть самостійно обрати програми і, окрім урядових ініціатив, залучати підтримку міста.

Базовий рівень (генератори): програма для будинків від двох поверхів. Місто повертає 50% вартості (до 200 тис. грн) за обладнання потужністю від 2,5 кВт. Цього достатньо, щоб працювали помпи для води, інтернет та освітлення в під’їздах. Рівень «Генерація» (сонячні станції): Львів окремо компенсує складники системи. За кожну годину місткості акумуляторів (типу LiFePO4) дають 10 тис. грн, за кожен кіловат панелей – 5 тис. грн, за інвертор – 4 тис. грн. Сумарно будинок може отримати до 1 млн грн відшкодування. Рівень «Енергодім» (масштабна модернізація): це програма для тих, хто хоче модернізувати будинок максимально, оновити від даху до підвалу. Тут суми грантів сягають 10 млн грн.

Керівник відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради Сергій Солтис розповів ZAXID.NET про реальні результати дії енергоефективних програм.

«На сьогодні вже близько 50 ОСББ не лише утеплили власні будинки, а й встановили сонячні електростанції. Секрет такої активності у синергії міської та державних програм: “Енергодім” та “ГрінДІМ”. Місто компенсує 30% кредиту (до 1 млн грн), тоді як держава відшкодовує ще до 70%. Використовуючи цей тандем, мешканці отримують майже 100% компенсації на встановлення сонячних панелей. Це найефективніший шлях зробити будинок автономним і стійким до будь-яких відключень», – зазначив Сергій Солтис.

Він додав, що минулого року у Львові встановили близько 15 сонячних електростанцій, і попит стрімко зростає.

«Цьогоріч прийом заявок стартував 20 лютого. Моя порада мешканцям — не зволікати з рішенням. Ресурс міського бюджету обмежений: торік кошти за програмою були вичерпані вже до червня, а цього року ліміт може бути вичерпаний ще швидше», – зазначив Сергій Солтис і закликав львів’ян оперативно провести загальні збори ОСББ та подати документи до Фонду енергоефективності, якщо мешканці хочуть також взяти участь у програмі.

За його словами, паралельно продовжує діяти міська програма компенсації за закупівлю альтернативних джерел живлення. Вона дозволяє ОСББ або управляючим компаніям повернути 50% вартості придбаного обладнання: генераторів, акумуляторів, інверторів або сонячних панелей.

«Механізм максимально простий: заявка подається на імʼя голови районної адміністрації із зазначенням переліку обладнання, його вартості та місця встановлення. Це найшвидший спосіб забезпечити будинок мінімальним енергорезервом», – пояснив Сергій Солтис.

Для мешканців невеликих будинків на кілька квартир і для жителів приватного сектору діє програма «Енергоефективна оселя». Тут місто компенсує до 30% вартості обладнання чи матеріалів, а ліміт відшкодування складає до 50 тис. грн.

«ЕнергоДім»

Окремо варто зупинитися на інструментах програми «ЕнергоДім», яка пропонує ОСББ два ключові вектори (пакети) для модернізації. Пакет «А» зосереджений на оптимізації системи опалення і передбачає встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) з погодним регулюванням. Це інтелектуальна система, яка автоматично коригує температуру теплоносія, залежно від погодних умов.

Це важливо, адже в багатоквартирних будинках із централізованим опаленням батареї можуть гріти на повну потужність навіть при плюсовій температурі надворі. Мешканці отримують великі платіжки за опалення, але фактично сплачують за обігрів вулиці, адже доводиться відкривати вікна навстіж. Встановлення ІТП розвʼязує цю проблему, дозволяючи економити 20–30% на платіжках за тепло.

«Пакет Б» передбачає комплексне утеплення всього будинку: від фундаменту та фасаду до самої покрівлі. Загалом, державна підтримка за програмою «ЕнергоДім» є суттєвою – сума гранту на модернізацію може сягати 3 млн грн.

«Теплий дім»

У Львові діє програма «Теплий дім», яка допомагає ОСББ та ЖБК компенсувати витрати на утеплення фасадів, дахів та оновити застарілі ліфти. Ініціативу запустили у 2015 році, а у 2025-му продовжили до 2030 року.

Механізм залишається незмінним: місто бере на себе 30% від суми кредиту (але не більше 1 млн грн), залучаючи державні банки, як-от «Ощадбанк» чи «ПриватБанк». За час існування програми ОСББ та житлово-будівельні кооперативи залучили понад 361 млн грн кредитних коштів на енергозбереження. Вдалось модернізувати 262 будинки, з яких у 50 провели повну термомодернізацію.

У скільки обійдеться енергоефективність будинку?

Щоб зрозуміти, як програми енергоефективності працюють на практиці, розглянемо конкретний приклад. Про досвід встановлення сонячної електростанції розповіла ZAXID.NET Христина Ліштван, голова правління ОСББ «Санрайз Львів». За її словами, торік загальна вартість обладнання та робіт склала 1,6 млн грн. Проєкт передбачав встановлення гібридного інвертора потужністю 30 кВт, акумуляторних батарей місткістю 40 кВт-год та сонячних панелей загальною потужністю 30 кВт.

«У межах державної програми нам вдалось компенсувати понад 1 млн грн. Додатково 420 тис. грн відшкодували в межах міської програми “Теплий дім”, яка покрила 30% суми тіла кредиту. Частка фінансової участі ОСББ склала близько 175 тис. грн», – розповіла Христина Ліштван.

Фактично, мешканці отримали сучасну автономну систему енергозабезпечення, сплативши лише близько 11% від її реальної вартості.

Правила отримання відшкодування

Щоб місто чи фонд повернули кошти, потрібно дотримуватися кількох правил. Перше – всі оплати слід проводити тільки офіційно з рахунку ОСББ чи фірми на рахунок постачальника. Друге – обладнання повинно мати технічні паспорти, адже комісія перевірятиме кожен серійний номер.

До слова, якщо гроші потрібні «вже сьогодні», а грант надійде лише за кілька місяців, у Львові можна скористатися Револьверним фондом – це безвідсоткова позика, яка дозволяє розпочати роботи без великих накопичень на рахунку.

З чого почати?

Здебільшого модернізація починається з енергоаудиту – це діагностика будинку тепловізором, яка покаже всі «містки холоду». На основі цього ви отримаєте енергетичний паспорт – головний документ для отримання гранту.

«Наш досвід почався з енергоаудиту будинку та визначення переліку будинкового обладнання, безперебійну роботу якого необхідно забезпечити під час відключень електроенергії. Після цього були організовані загальні збори ОСББ, на яких більшість мешканців проголосували “за” участь у державній програмі енергоефективності “ГрінДім”. Наступним етапом стало оформлення кредиту: банк “Глобус” успішно схвалив нашу заявку та надав необхідні кредитні кошти», – розповіла Христина Ліштван.

Голова ОСББ «Санрайз Львів» додала, що позитивні зміни мешканці відчули вже в перший весняно-літній сезон, оскільки генерація сонячної електроенергії покривала значну частину загальнобудинкових потреб, що дозволило суттєво зменшити витрати на електроенергію.

Водночас правило енергоаудиту актуальне не для всіх програм. Зокрема, у межах ініціативи «ГрінДім» цю умову скасували. Крім того, у січні уряд спростив процедуру встановлення сонячних електростанцій на будівлях. Тепер для їх монтажу не потрібні спеціальні дозволи та документи.

Львів’янам радять перевіряти умови участі окремо для кожної з програм. Наразі робити це значно простіше, адже в Україні запустили єдину платформу урядових програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад.