В Україні розширили фінансову підтримку для ОСББ на енергонезалежність

Фонд енергоефективності відновив прийом заявок за програмою «ГрінДІМ». Завдяки програмі, ОСББ можуть отримати до 70% компенсації витрат на встановлення сонячних панелей, генераторів, накопичувачів енергії та теплових насосів.

Як повідомила пресова служба фонду, 18 лютого 2026 року набрали чинності зміни до програми «ГрінДІМ», ініційовані Фондом енергоефективності. Мета оновлення – спростити участь у програмі та суттєво розширити фінансову підтримку для ОСББ. Зокрема, було скасовано обов’язкову енергосертифікацію будинку, спрощено подання заявки – достатньо рішення правління ОСББ (якщо це передбачено статутом), розширено перелік обладнання: до сонячних електростанцій і теплових насосів додано установки зберігання енергії та генератори, збільшено розмір компенсацій тощо.

Розміри компенсацій від держави:

Сонячні електростанції та теплові насоси – 70% вартості (від 2 до 4 млн грн залежно від площі будинку);

Установки зберігання енергії – 70% вартості (від 2 до 4 млн грн);

Електрогенератори – 50% вартості (до 1 млн грн).

Окрім цього, в межах програми «ГрінДІМ» ОСББ можуть залучити кредитування за програмою «5-7-9%» під 0% у перший рік терміном до 3 років, з яких 70% тіла кредиту компенсує держава.

«Наша мета – щоби щонайменше 400 ОСББ змогли скористатися програмою вже цього року», – зазначив директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

Для приєднання до програми співвласники приймають рішення на загальних зборах або правління ОСББ (відповідно до статуту) та подають заявку. Після її схвалення Фонд резервує кошти для будинку. Далі ОСББ реалізує проєкт – обирає постачальників і підрядників, відкриває рахунок у банку-партнері, за потреби залучає пільговий кредит, встановлює обладнання та подає документи на верифікацію. Після перевірки Фонд виплачує грант. Докладно про процедуру – за посиланням.

Обладнання, придбане до участі у програмі, компенсації не підлягає.

До слова, ОСББ у Львові також можуть скористатися місцевою програмою часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій. Згідно з нею, місто відшкодовує до 50% витрат.