На території Яворівського району запланували нове будівництво комплексу ВЕС

У Яворівському районі на Львівщині мають намір побудувати вітрову електростанцію загальною потужністю до 54 МВт. Проєкт розробляє група компаній Wind Power GSI, що належить колись одному з найбільших девелоперів західного регіону країни, львівському забудовнику Іванові Торському.

На території Мостиської і Судововишнянської територіальних громад планують встановити до 15 вітроенергетичних установок сукупною потужністю близько 54 МВт.

«Передача виробленої електроенергії в об’єднану державну електромережу буде здійснюватися через проєктовану високовольтну підстанцію ПС 110/35/10 кВ оператора системи розподілу. Транспортування виробленої електроенергії – лініями електропередач 35 кВ, які проходитимуть територіями Мостиської, Судововишнянської і Рудківської територіальних громад», – йдеться в повідомленні про планову діяльність.

Будівництвом вітростанції та допоміжної інфраструктури (лінії електропередачи, розподільчі пункти тощо) займатимуться дві споріднені компанії – ТзОВ «Яворів Енерго» і ТзОВ «Західна ВЕС». Бенефіціарним власником обох фірм, згідно з даними платформи YouControl, є львівський бізнесмен, засновник будівельної групи Greenville Іван Торський. Він володіє компаніями через кіпрську «ФФай Холдінгс Лімітед».

Торік його компанії оголосили про намір побудувати на Яворівщині вітроелектростанцію з 15 вітряками загальною потужністю до 150 МВт, однак цей проєкт наразі залишається без руху.

Згідно з даними платформи Vkursi, «Яворів Енерго» і «Західна ВЕС» мають на Львівщині земельний банк 534,3 га та 6,2 га відповідно. Більшість ділянок компанії взяли в оренду для будівництва ВЕС та допоміжних об’єктів.

Як писав ZAXID.NET, раніше Іван Торський був одним з найбільших девелоперів західного регіону України. У 2011-2012 роках він входив до рейтингу найбагатших українців, його статки тоді оцінювали у 337 млн доларів.

У 2008 році він став відомим через перестрілку зі своїм бізнес-партнером Володимиром Говірком. Стрілянина збіглась із часом, коли у материнської компанії Торського – ТКС –почались фінансові проблеми.

Будівельна компанія Івана Торського (ПАТ «Львівський інструментальний завод») нині зводить у Львові та інших містах житлові комплекси під маркою Greenville.

2020 року його компанія Wind Power GSI побудувала на території Яворівського району вітроелектростанцію потужністю 50 МВт. А на початку 2024 року Іван Торський продав власний проєкт вітроелектростанції на Волині потужністю 150 МВт холдингу OKKO.

У реєстрах вказане, що Іван Торський є податковим резидентом Португалії.