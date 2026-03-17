Раннє відкриття погодили на прохання підприємців і через теплу погоду

Сезон літніх майданчиків біля кафе та ресторанів у Львові розпочнеться вже в четвер, 19 березня, замість першого квітня, як зазвичай. Таке рішення на прохання підприємців у вівторок, 17 березня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

«Зима була непростою і фінансово виснажливою для бізнесу. Тож рішення виконкому – це відповідь на звернення підприємців і спосіб підтримати малий бізнес, давши закладам можливість швидше розпочати сезон», – прокоментував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Встановити літні майданчики можуть підприємці, які мають чинні документи для цього. З відповідною заявою потрібно звернутися в комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління», що підготує договір оренди.

Підприємцям, які встановлять літні майданчики, нагадують, що вони мають лишати доступний пішохідний простір та враховувати проїзд пожежної техніки.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Львові штрафуватимуть підприємців, які перекривають і захаращують тротуари. Особливо посилено ситуацію з хідниками будуть моніторити на площі Ринок і навколо.