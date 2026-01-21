Бізнесу хочуть дозволити самостійно встановлювати правила перебування тварин у приміщеннях

В Україні готують законодавчі зміни, які дозволять торговим мережам та закладам громадського харчування без юридичних ризиків впускати тварин у приміщення, зокрема, на період низької температури повітря. Про це повідомило Міністерство економіки в середу, 21 січня.

Як пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, нині існує правова колізія: прямої заборони на відвідування громадських місць із тваринами немає, а правила встановлює місцева влада. Щоб усунути цю невизначеність, держава ініціює зміни до нормативно-правових актів.

«Ми вже розпочали проводити обговорення на рівні уряду, місцевої влади та зоозахисних організацій. Наше завдання – чітко врегулювати умови доступу тварин до магазинів і ресторанів, зокрема питання облаштування спеціальних місць для їх перебування», – зазначив Тарас Висоцький.

Він додав, що заклади самостійно встановлюватимуть чіткі та зрозумілі правила перебування тварин у приміщеннях відповідно до свого формату та можливостей.

Раніше повідомлялось, що через значне погіршення погодних умов та морози в адмінбудівлі Львівської міської ради дозволили впускати безпритульних тварин.