Рівненський міський суд виніс вирок інспектору з ювенальної превенції ГУНП Дмитру Годуну за хабарництво. Поліцейський змусив неповнолітню придбати в магазині алкоголь, а потім вимагав у власника гроші за непритягнення до адміністративної відповідальності. За скоєне йому призначили п’ять років тюрми з конфіскацією частини майна.

Як йдеться у вироку від 10 березня, Дмитро Годун був призначений інспектором з ювенальної превенції у лютому 2018 року. За даними слідства, 20 липня того ж року він разом із колегою дав неповнолітній дівчині гроші та змусив купити слабоалкогольний напій у магазині «Рукавичка» в Рівному.

Після продажу поліцейський зайшов у приміщення магазину та взяв пояснення у продавця. Пізніше Дмитро Годун запросив власника магазину у службовий кабінет і заявив, що за продаж алкоголю неповнолітній він може скласти адміністративні матеріали та направити їх до Рівненської міської ради й фіскальної служби для позбавлення ліцензії. Поліцейський запропонував розв’язати питання за 4 тис. грн. Після отримання грошей його затримали.

Попри невизнання вини Дмитром Годуном, суд врахував показання свідків, матеріали експертиз і речові докази. Під час розслідування також зʼясувалося, що обвинувачений разом із дружиною чинив психологічний тиск на неповнолітню, щоб вона змінила свідчення.

Суддя Святослав Рогозін визнав поліцейського винним за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та призначив п’ять років тюрми з конфіскацією 25% майна. Вирок ще можна оскаржити.