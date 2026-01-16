Локачинський районний суд Волинської області оштрафував та відсторонив на три роки поліцейського Олексія Тимчука, який складав постанови на вигаданих людей задля покращення показників роботи. Обвинувачений визнав провину та співпрацював зі слідством.

Як йдеться у вироку суду від 12 січня, на початку 2021 року Олексія Тимчука призначили помічником чергового чергової частини сектору поліцейської діяльності селища Локачі Володимир-Волинського райвідділу поліції.

Першу фіктивну постанову поліцейський склав 2 грудня 2021 року. У документах він вказав, що мешканець села Привітне нібито перебував у стані алкогольного сп’яніння в громадському місці та курив, за що отримав попередження. Насправді такого порушення не було.

Наступні адмінматеріали правоохоронець оформлював упродовж грудня 2021 – липня 2022 років. Загалом усі порушення, які він вигадував, мали схожий характер: куріння у заборонених місцях, перебування напідпитку або гучна музика в громадських місцях. Поліцейський змінював лише адреси та окремі деталі, зокрема марки сигарет.

У суді Олексій Тимчук визнав, що вдавався до таких дій задля покращення службових показників, та розкаявся у вчиненому.

Суддя Світлана Масляна визнала поліцейського винним за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп’ютерних системах). Йому призначили штраф у розмірі 34 тис. грн та заборонили обіймати будь-які посади в правоохоронних органах строком на три роки. Вирок ще можна оскаржити.