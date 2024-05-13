Рокитнівський районний суд виніс вирок поліцейському, який складав постанови на людей за вигадані порушення, аби покращити показники своєї роботи. За це посадовця оштрафували на 34 тис. грн і відсторонили від роботи на рік.

Як йдеться у вироку суду від 8 травня, у січні 2022 року Володимир Лесковець виніс постанову на жителя Рокитного нібито за куріння у невстановленому місці. Також поліцейський вказав, що чоловік перебував на залізничному вокзалі у брудному одязі й порушував громадський порядок. Того ж дня Володимир Лесковець виніс постанову на ще одного місцевого жителя за аналогічне порушення.

Обвинувачений мав доступ до персональних даних потерпілих, тож склав на них потоколи. Відтак, чоловіки мали заплатити по 51 грн штрафу за злочини, які ніколи не вчиняли.

Суддя Алла Комзюк визнала поліцейського винним у службовому підробленні (ч.1 ст. 32 і ч.1 ст.366 ККУ) й призначила 34 тис. грн штрафу без права обіймати посади у правоохоронних органах строком на рік. Крім того, він має заплатити 15 145 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.