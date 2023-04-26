Поліцейського з Волині судили за складання постанов на вигаданих людей
Службовець складав фейкові постанови, аби завищити показники своєї роботи
Райсуд на Волині призначив рік іспитового терміну правоохоронцеві, який складав постанови про вигадані порушення на неіснуючих людей. Всього він склав 36 постанов. «Порушники» пили пиво або курили у недозволених місцях, а також гучно слухали музику. Службовим підробленням чоловік займався понад півроку, коли його врешті викрили на брехні.
Як йдеться у вироку Локачинського райсуду, чоловік обіймав посаду поліцейського з реагування патрульної поліції Володимир-Волинського райуправління поліції.
Перший такий випадок, коли чоловік звітував про вигадане порушення, стався 25 листопада 2021 року. Тоді правоохоронець склав адмінпостанову на чоловіка за те, що той нібито курив і пив пиво на зупинці, а також гучно слухав музику. У вироку зазначено, що зробив він це, аби «штучно завищити показники професійної діяльності».
Загалом всі порушення, які вигадував чоловік, були доволі подібні: він лише змінював марку пива або сигарет, або ж місце, де начебто перебували зловмисники. Дані про порушників чоловік вигадував. Останню вигадану постанову чоловік склав улітку 2022 року, після чого його викрили.
У суді чоловік визнав провину, розкаявся і підтвердив, що справді вигадував порушення. Суддя Олександра Безп'ятко визнала його винним у порушенні ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч.1 і ч.3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах). Чоловікові призначили три роки тюрми, але від відбування покарання звільнили, обмежившись одним роком іспитового терміну. Йому також на рік заборонили працювати у правоохоронних органах.
Вирок наразі ще не набрав законної сили, чоловік може подати апеляцію.