Райсуд на Волині призначив рік іспитового терміну правоохоронцеві, який складав постанови про вигадані порушення на неіснуючих людей. Всього він склав 36 постанов. «Порушники» пили пиво або курили у недозволених місцях, а також гучно слухали музику. Службовим підробленням чоловік займався понад півроку, коли його врешті викрили на брехні.

Як йдеться у вироку Локачинського райсуду, чоловік обіймав посаду поліцейського з реагування патрульної поліції Володимир-Волинського райуправління поліції.

Перший такий випадок, коли чоловік звітував про вигадане порушення, стався 25 листопада 2021 року. Тоді правоохоронець склав адмінпостанову на чоловіка за те, що той нібито курив і пив пиво на зупинці, а також гучно слухав музику. У вироку зазначено, що зробив він це, аби «штучно завищити показники професійної діяльності».

Загалом всі порушення, які вигадував чоловік, були доволі подібні: він лише змінював марку пива або сигарет, або ж місце, де начебто перебували зловмисники. Дані про порушників чоловік вигадував. Останню вигадану постанову чоловік склав улітку 2022 року, після чого його викрили.

У суді чоловік визнав провину, розкаявся і підтвердив, що справді вигадував порушення. Суддя Олександра Безп'ятко визнала його винним у порушенні ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення), ч.1 і ч.3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах). Чоловікові призначили три роки тюрми, але від відбування покарання звільнили, обмежившись одним роком іспитового терміну. Йому також на рік заборонили працювати у правоохоронних органах.

Вирок наразі ще не набрав законної сили, чоловік може подати апеляцію.