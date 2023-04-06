Правоохоронця затримали під час отримання чергового траншу хабара в 200 доларів

Райсуд на Рівненщині оштрафував патрульного з Сарн, який вимагав хабар за безперешкодний пропуск вантажівок з деревиною. За один пропуск посадовець брав 200 доларів. Відомо, що суд не лише призначив йому 34 тис. грн штрафу, а й на три роки заборонив працювати в правоохоронних органах. Свою провину чоловік визнав і підписав угоду про визнання винуватості.

Як йдеться у вироку Сарненського райсуду, на початку листопада сержант поліції разом з колегою зупинив вантажівку, що перевозила лісопродукцію. Посадовець заявив експедитору, що вантажні автомобілі із деревиною можуть проїжджати через стаціонарний пост патрульної поліції у Сарнах, а також курсувати дорогами «Київ-Ковель-Ягодин» та «Городище-Рівне-Старокостянтинів» лише за погодження із керівництвом патрульної поліції Рівненщини. А для безперешкодного проїзду треба сплачувати 200 доларів.

Чоловік також дав експедитору свій номер і сказав писати йому в месенджер та надсилати фото вантажівки, яка їхатиме цими шляхами.

У вироку йдеться про три епізоди, коли експедитор платив патрульному по 200 доларів. Останній такий випадок стався 12 січня, просто у приміщенні стаціонарного поста. Одразу ж після цього правоохоронця затримали.

Під час розслідування обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, у якій «беззаперечно» визнав себе винуватим у порушенні ч.1 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). На засіданні 3 квітня суддя цю угоду затвердив.

Тож патрульного визнали винним у отриманні хабара та призначили йому 34 тис. грн штрафу. Також йому на три роки заборонили обіймати посади у правоохоронних органах. За експертизи чоловік повинен сплатити 16 тис. грн. Додамо, що чоловіка відсторонили від посади вже за декілька днів після затримання.

Вирок наразі ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.