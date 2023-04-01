Суддю та адвоката-посередника викрили після отримання хабара

На Рівненщині суддю одного з районних судів викрили на вимаганні 1,1 тис. доларів хабара. Як встановило слідство, посадовець діяв спільно з адвокатом-попередником. Наразі вирішується питання про вручення підозр обом затриманим за статтею про вимагання хабара.

Про викриття судді повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України в п'ятницю, 31 березня. «За даними слідства, служитель Феміди через адвоката просив громадянина надати 1100 доларів за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані, яка перебувала у нього на розгляді», – повідомляють у НАБУ.

Одразу після отримання грошей суддю та адвоката затримали. Попередньо справу кваліфікують за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення. Наразі вирішується питання про вручення підозр у цій справі.