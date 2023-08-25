Суддю та адвоката-посередника викрили після отримання хабара

Вищий антикорупційний суд визнав винним у отриманні 1,1 тис. доларів хабара суддю Корецького райсуду Рівненщини Євгена Кулика. Йому на два роки заборонили працювати у суді і призначили три роки умовно. Також вирок отримав і адвокат-посередник: йому на рік заборонили займатись адвокатською діяльністю.

Нагадаємо, підозрюваних викрили 31 березня. Слідство встановило, що через адвоката суддя Євген Кулик просив громадянина надати 1,1 тис. доларів за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані, яка перебувала у нього на розгляді. Після отримання грошей спільників затримали. У травні Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Євгена Кулика від роботи.

Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла вирок у цій справі в п'ятницю, 25 серпня. Зокрема, затвердили угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та двома обвинуваченими.

Суддю Євгена Кулика визнали винним у порушенні ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди), призначили йому три роки іспитового терміну. Окрім цього, протягом двох років йому заборонили обіймати посади в судових та правоохоронних органах, а також посади, «пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями».

«Заставу в сумі 700 тис. грн ухвалено перерахувати на спеціальний рахунок НБУ на підтримку ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Адвоката визнали винним за цією ж статтею, призначили йому три роки іспитового терміну, а також на рік заборонили займатись адвокатською діяльністю. Заставу в сумі 600 тис. грн ухвалили перерахувати на спеціальний рахунок НБУ на підтримку ЗСУ.

У прес-службі Вищого антикорупційного суду уточнюють, що обидві застави перерахують на проект «Армія дронів», у межах якого проводиться закупівля дронів для військових, а також навчання пілотів.

Додамо, що вирок поки не набрав законної сили. Однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати рішення суду ніхто не буде.