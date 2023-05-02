Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від роботи затриманого на хабарі суддю Корецького райсуду Євгена Кулика. Як повідомила прес-служба Вищої ради правосуддя, таке рішення прийняли на засіданні у понеділок, 1 травня, у зв'язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності.

За даними слідства, посадовець через адвоката-посередника просив у громадянина надати йому 1,1 тис. доларів за закриття справи про нетверезе водіння, яка перебувала в нього на розгляді. Одразу після отримання грошей і суддю, і адвоката затримали.

Суддю та адвоката-посередника затримали після отримання 1,1 тис. доларів хабара

Євгену Кулику повідомили про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення. Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному запобіжний захід – йому дозволили вийти з-під варти, внісши заставу в 700 тис. грн.

Прокуратура також подала клопотання до Вищої ради правосуддя, аби Євгена Кулика тимчасово відсторонили від роботи до 4 червня цього року. Рішення члени ВРП підтримали одноголосно.

«Рада акцентувала, що наявність кримінального провадження за підозрою судді Кулика Є. В. у вчиненні кримінального правопорушення [...] суперечить морально-етичним принципам, об’єктивно може поставити під сумнів безсторонність судді при здійсненні правосуддя та з огляду на міжнародні принципи, стандарти поведінки судді і норми національного законодавства, значною мірою зашкодити авторитету судової влади та довірі суспільства до неї», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що, судячи з інформації у реєстрі судових рішень, після викриття на хабарі суддя продовжував працювати у Корецькому райсуді та здійснювати правосуддя.