Чоловікові вручили підозру за статтею про отримання хабара

У Рівному затримали посадовця сертифікаційного державного центру, який вимагав хабар 30 тис. грн від підприємця. Затримали його під час отримання другої частини суми. Відомо, що суд дозволив чоловікові вийти під заставу в 93 тис. грн.

Як встановило слідство, 42-річний начальник одного з підрозділів держпідприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» вимагав 30 тис. грн хабара від представника приватного підприємства за сприяння у виготовленні та видачі декларацій відповідності на паливні генератори.

«Посадовця викрили 25 квітня, після отримання ним 15 тис. грн, це був другий «транш» хабаря. У чоловіка вилучили мічені купюри та затримали в порядку ст. 208 КПК України», – повідомляє прес-служба прокуратури Рівненщини.

Йому вже повідомили про підозру за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання хабара), а сьогодні, 27 квітня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – йому дозволили вийти під 93,9 тис. грн застави. Крім того, судом накладено арешт на майно чоловіка.

Додамо, що у разі доведення вини посадовцеві загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.