Жінку затримали на гарячому, під час отримання 2 тис. доларів хабара

У Березному поліцейські затримали 52-річну працівницю військкомату на хабарі в 2 тис. доларів. За ці гроші жінка мала допомогти військовозобов'язаному чоловікові уникнути призову на військову службу. Наразі жінку затримали, за статтею про отримання хабаря їй загрожує до десяти років ув'язнення.

Про затримання посадовиці прес-служба поліції Рівненщини повідомила у п'ятницю, 3 березня. Як встановили слідчі, головна спеціалістка районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагала 2 тис. доларів за вирішення питання щодо непризову військовозобов'язаного чоловіка на службу.

Також жінка зобов’язувалася повернути військовий квиток та видати документи, які є підставою для виїзду військовозобов’язаного за кордон.

«Учора, другого березня, під час передачі коштів поліцейські затримали 52-річну зловмисницю в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку на її робочому місці правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує її незаконну діяльність», – йдеться у повідомленні.

Наразі справу кваліфікують за ч.3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Поки що підозру посадовиці ще не вручали. Також поліцейські встановлюють, скільком чоловікам таким чином вона повернула документи.