Прикордонника та його спільника затримали у Луцьку

У Луцьку затримали прикордонника, який брав хабарі від ухилянтів та допомагав їм безперешкодно виїхати з України. Зокрема, за 6 тис. доларів чоловік повинен був пропустити ухилянта через пункт пропуску «Устилуг». Відомо, що у нього був спільник, колишній прикордонник, його також затримали. Водночас його роль у цій схемі поки що не уточнюють. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років тюрми.

Про затримання прикордонника стало відомо у середу, 30 листопада, після повідомлення Держприкордонслужби. «Військовослужбовця та його спільника, колишнього прикордонника, затримали днями у Луцьку офіцери відділу внутрішньої безпеки по Волинському прикордонному загону спільно зі співробітниками СБУ, ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України», – йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі, інспектор за хабар в 6 тис. доларів погодився безперешкодно пропустити ухилянта за кордон через пункт пропуску «Устилуг». Зокрема, за ці кошти прикордонник мав «не помітити» розбіжність між автомобілем, яким чоловік виїжджав за кордон, та тим, відомості про який внесені у систему «Шлях».

Крім того, упродовж жовтня-листопада правоохоронці задокументували ще декілька фактів, коли чоловік отримував хабарі. Сумарно за цей час він отримав 1,5 тис. доларів від п'яти ухилянтів.

Обох пдозрюваних затримали. Щодо інцидентів відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення людей через кордон), а також ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди).