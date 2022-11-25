Ухилянтів, яких мали вивезти за кордон, затримали на двох пунктах пропуску 22 листопада

На Тернопільщині поліція викрила подружжя, яке допомагало ухилянтам виїхати за кордон. Сумарно за півроку вони вивезли близько 300 військовозобов'язаних чоловіків під виглядом других водіїв. Відомо, що їм допомагав ще один спільник. За свої послуги брали по-різному: все залежало від того, як довго ухилянт планував перебувати за кордоном. За підрахунками Держприкордонслужби, сумарно зловмисникам вдалось заробити понад 5 млн грн. Наразі усім трьом фігурантам розслідування вручили підозри за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон, яка передбачає до дев'яти років тюрми.

Про викриття схеми стало відомо у п'ятницю, 25 листопада, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Як встановило слідство, її організаторами були мешканці Тернопільської та Волинської областей, які мали ліцензії «Укртрансбезпеки» на вантажні та пасажирські перевезення у Польщу, Чехію та Німеччину. У прокуратурі уточнюють, що йдеться, зокрема, про подружжя з Кременецького району.

На Тернопільщині зловмисники почали працювати ще з травня. Вони, маючи доступ до електронної системи «Шлях», вносили в неї ухилянтів, які намагалися залишити Україну під час мобілізації. Чоловіків вписували в документи другими водіями. Ухилянти платили за це по-різному, все залежало від терміну перебування за кордоном. Виїхати на місяць коштувало 300 доларів, а за необмежений термін потрібно було заплатити від 2,5 до 3 тис. доларів.

«Спецоперацію з викриття групи провели правоохоронці 22 листопада на двох пунктах пропуску. В Угринові зупинили п'ять мікроавтобусів, а у Раві-Руській – два. Даним транспортом за кордон мали виїхати семеро чоловіків. У помешканнях оперативники провели 21 обшуки, вилучили понад 4 млн грн, дев'ять бусів, легковий автомобіль, побутову техніку та записники», – йдеться у повідомленні.

Сумарно за півроку зловмисники внесли дані до системи про 300 військовозобов'язаних чоловіків. З них частина, уточнюють у Держприкордонслужбі, так і не повернулись в Україну.

Трьом організаторам уже оголосили підозри за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років тюрми.