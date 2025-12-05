Адміністрація Трампа представила власне бачення зовнішньої політики США

На сайті Білого дому опублікували нову Стратегію національної безпеки США, яка окреслює політичну волю країни у майбутньому. Серед пунктів – питання врегулювання російсько-української війни, яку назвали «українською війною», боротьби з міграцією, наркотиками та співпрацею з країнами – зокрема з Росією та Китаєм.

У тексті нової стратегії США йдеться, що однією з цілей їхньої зовнішньої політики є стримування розширення НАТО.

«Наша загальна політика щодо Європи повинна надавати пріоритет тому, щоб покінчити з уявленням про НАТО як про союз, що постійно розширюється, і запобігти цьому в реальності», – йдеться у тексті.

Серед іншого, там згадуються мирні переговори щодо «швидкого припинення» російсько-української війни, а також зменшення ризику конфронтації Росії та європейськими країнами. На думку США, Європа розглядає Росію «як екзистенційну загрозу», а тому управління європейсько-російськими відносинами вимагатиме «значної дипломатичної участі» США.

У тексті російсько-українську війну назвали «The Ukraine War» – «українська війна». Також у документі не згадали про російську агресію.

Серед ключових завдань Сполучені штати називають домовленості щодо якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні, щоб стабілізувати європейські економіки та відновити стратегічну стабільність у відносинах із Росією.

Крім того, США хочуть, щоб Європа взяла на себе відповідальність за забезпечення власної оборони. у документі йдеться «перебуває в суперечності» з чиновниками ЄС, бо багато з них «топчуть» демократичні норми.

Також США повідомили, що більше не розглядають Близький Схід як домінантний фактор своєї зовнішньої політики. У торгівлі Штати повинні зосередитися на торгівлі з Китаєм тільки нестратегічними товарами. У тексті також йдеться, що Індо-Тихоокеанський регіон буде полем одних з ключових геополітичних і економічних битв ХІХ століття.

За даними Politico, документ стратегії є «рідкісним офіційним поясненням світогляду Трампа щодо зовнішньої політики його адміністрації». Зазвичай такі стратегії публікують раз за президентський термін.