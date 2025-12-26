За словами Марка Рютте, будь-яка спроба агресії матиме рішучу відповідь

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що світ може зіткнутися з одночасною агресією Росії та Китаю. Через це Альянс уже готує багаторівневу систему стримування, повідомив Рютте в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За його словами, Пекін уважно стежить за ситуацією навколо Тайваню і в разі початку військових дій може спонукати Москву до нової ескалації в Європі. Така координація дій двох держав, на його думку, створює серйозну глобальну кризу безпеки. Це створить для НАТО загрозу війни на два фронти.

Марк Рютте зазначив, що Альянс уже готує багаторівневу систему стримування. Вона передбачає подальше посилення української армії, формування так званої «коаліції охочих» серед європейських країн та залучення США. Метою цих заходів є демонстрація Москві й Пекіну, що будь-яка спроба агресії матиме рішучу відповідь.

Генсек також підкреслив необхідність збільшення оборонних витрат у Європі та нарощування виробництва озброєнь, щоб гарантувати готовність до найгіршого сценарію.

Окрему увагу НАТО, за словами генсека, приділяє Арктиці та Північному Атлантику – регіонам, де перетинаються інтереси США, Європи, Росії та Китаю. Контроль над ними він назвав ключовим елементом трансатлантичної безпеки.

Рютте запевнив, що НАТО залишається єдиним і сильним союзом та в разі синхронізованого нападу Росії й Китаю готове діяти на суші, на морі та в повітрі.